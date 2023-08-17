Алсу в остромодных джинсах предстала с подросшими дочками в Лондоне: Сафина и Микелла — копии мамы

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она остается одной из самых известных исполнительниц в России. Обычно артистка появляется на концертах и шоу. В 40 лет она не перестает восхищать публику своим моложавым внешним видом. Этим летом певица ездила в США, путешествовала по Европе и привозила детей в родную деревню в Башкортостане. А теперь звезда оказалась в Англии.
17 августа Алсу поделилась новыми кадрами. Она решила погулять по Лондону. Певица облачилась в модные джинсы с высокой посадкой. Она запечатлелась со своими дочками: 16-летней Сафиной и 15-летней Микеллой. Уже скоро они будут выбирать вузы для получения высшего образования. Девочки позировали с мамой на знаменитых улицах.
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Алсу с дочками. Фото: соцсети звезды
«Привет Лондон! Мы скучали по тебе!» – написала звезда.
Поклонники поразились тому, как дочки артистки похожи на маму. Многие осыпали их комплиментами. «Как три сестры», «Выглядит мама так молодо», «Ого, Алсу! Какие у вас дочки», «Как Сафина повзрослела! Она ваша копия», «Микелла такая милашка», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды