Алсу в остромодных джинсах предстала с подросшими дочками в Лондоне: Сафина и Микелла — копии мамы

17 августа Алсу поделилась новыми кадрами. Она решила погулять по Лондону. Певица облачилась в модные джинсы с высокой посадкой. Она запечатлелась со своими дочками: 16-летней Сафиной и 15-летней Микеллой. Уже скоро они будут выбирать вузы для получения высшего образования. Девочки позировали с мамой на знаменитых улицах.

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