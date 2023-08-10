Эмин и Гаврилова показали свою подросшую дочку: просто куколка с длинными волосами

Эмин Агаларов уже давно выступает на сцене. Он стал также влиятельным бизнесменом. Уже давно в его жизни есть жена Алена Гаврилова. Во время пандемии они неожиданно расстались, но спустя год помирились. У пары растет дочка Афина. Теперь супруги все чаще вместе путешествуют. Недавно артист трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения.
На этот раз Эмин и Гаврилова поделились кадрами из Сен-Тропе. Они наслаждаются отпуском. Пара запечатлела свою подросшую дочку у бассейна. Девочка сидела в панамке и белой юбочке. Она отрастила длинные шелковистые волосы. В этом году малышке исполнится пять лет.
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Афина Агаларова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что девочка очень быстро растет. «Какая она хорошенькая», «Принцесса», «Как из сказки», «Просто чудо», «Она наверняка неземной красоты», «Что за зайчик», «Ох, она так выросла уже», — стали писать подписчики.