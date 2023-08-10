Эмин и Гаврилова показали свою подросшую дочку: просто куколка с длинными волосами

На этот раз Эмин и Гаврилова поделились кадрами из Сен-Тропе. Они наслаждаются отпуском. Пара запечатлела свою подросшую дочку у бассейна. Девочка сидела в панамке и белой юбочке. Она отрастила длинные шелковистые волосы. В этом году малышке исполнится пять лет.

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