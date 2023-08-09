Семейная готовка — все за столом: Алсу налепила пельменей со своими повзрослевшими дочками в деревне

В соцсети Алсу выложила кадры с поездки. Она не только посетила дом, где росла, но и оказалась в школе. Но самыми теплыми были посиделки с родными. Певица даже приобщила дочек к готовке. Сафина и Микелла с мамой и бабушкой налепили пельменей. Потом их ждало домашнее застолье с холодцом, свекольным салатом и мясными блюдами.

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