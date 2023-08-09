Семейная готовка — все за столом: Алсу налепила пельменей со своими повзрослевшими дочками в деревне

Алсу уже много лет дает концерты. Она прославилась в юном возрасте, но даже больше 20 лет спустя не перестает восхищать поклонников. Певица следит за фигурой и всегда одевается с иголочки. Она счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У пары трое детей. Этим летом они много путешествовали по США и Европе, но на днях оказались в родной деревне звезды в Башкортостане.
В соцсети Алсу выложила кадры с поездки. Она не только посетила дом, где росла, но и оказалась в школе. Но самыми теплыми были посиделки с родными. Певица даже приобщила дочек к готовке. Сафина и Микелла с мамой и бабушкой налепили пельменей. Потом их ждало домашнее застолье с холодцом, свекольным салатом и мясными блюдами.
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Не обошлось без прогулок по полям. Алсу устроила целую фотосессию среди подсолнухов. Она призналась, что чувствует себя счастливой.
Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что певица делает правильно, приобщаясь детей к готовке и таким приземленным вещам, как поездка в деревню. Фанаты поразились тому, как выросли Микелла и Сафина. А вот сына Рафаэля звезда хоть и привезла с собой, но показывает редко.
Алсу и дочка Сафина. Фото: соцсети звезды