Умер муж чемпионки по боксу Натальи Рагозиной

Наталья Рагозина посвятила жизнь спорту и стала чемпионкой по боксу. Она смогла обрести счастье в личной жизни встретив банкира и бизнесмена Вадима. Всего два года назад они сыграли свадьбу в Израиле. И вскоре она родила долгожданную дочку Настю. «Кувалда», как ее прозвали спортсмены, хвасталась семейным счастьем, но месяц назад пропала из соцсетей. Оказалось, что случилось горе.
В последней публикации Наталья отмечала в Израиле 10 месяцев дочери. А потом прощалась с мужем, который собрался в поездку.
«Ну, что, Наташ, с чем пришел, с тем и ушел!» — шутил он.
Чемпионка в ответ смеялась: «Ну ты вернешься же?» На что супруг, улыбаясь говорит: «Жди меня и я вернусь!»
А теперь выяснилось, что в начале июля у Рагозиной скоропостижно ушел из жизни муж. Она до сих пор отказывается общаться с журналистами.
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Наталья Рагозина с мужем. Фото: соцсети звезды
По словам людей из окружения банкира, у Вадима отказали почки и он умер в больнице. Обсуждаются и другие версии ухода супруга Рагозиной. Но пока родные отказывается обсуждать печальную новость, пишет KP.ru. Напомним, что спортсменки есть взрослый сын Иван от первого брака. А вот дочке всего два годика. В последнее время Наталья говорила, что скучает по животику и хотела завести еще одного ребенка.