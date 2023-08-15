Умер муж чемпионки по боксу Натальи Рагозиной

В последней публикации Наталья отмечала в Израиле 10 месяцев дочери. А потом прощалась с мужем, который собрался в поездку.

«Ну, что, Наташ, с чем пришел, с тем и ушел!» — шутил он. Чемпионка в ответ смеялась: «Ну ты вернешься же?» На что супруг, улыбаясь говорит: «Жди меня и я вернусь!»

А теперь выяснилось, что в начале июля у Рагозиной скоропостижно ушел из жизни муж. Она до сих пор отказывается общаться с журналистами.

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