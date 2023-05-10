Наталья Рагозина: «Жизнь изменилась - муж и Настенька подарили мне счастье»

Наталья во второй раз стала мамой в 46 лет - наверное, не каждая женщина в такой ситуации будет торопиться с возвращением на работу, но Рагозина засиживаться в декрете не стала и уже через восемь месяцев после родов вернулась в телеэфир. Скоро мы увидим Наталью на канале «Россия» в жюри шестого сезона шоу «Удивительные люди» .
«Помолилась в храме, попросила девочку»
- 21 год назад вы родили сына Ивана и через полгода вернулись в спорт. И вот похожая история: исполняется восемь месяцев Насте, и вы возвращаетесь на телевидение...
- Сначала думала, что откажусь от съемок, потому что кормлю и ребенок ко мне привязан. Но муж сказал: «Иди и даже не сомневайся! Пообщаешься с интересными людьми, наряды свои выгуляешь». Муж у меня - золотой человек, другой бы сказал: «Сиди дома. Зачем тебе это нужно?!» А у меня супруг - уверенный в себе мужчина, сильный и добрый. Я пошла, и я справляюсь.
Конечно же, я скучаю очень по Настеньке, когда уезжаю на съемки. Недавно взяла няню, потому что доченьку надо с кем-то оставлять на это время. Вроде бы хорошая, добрая няня - справляется. Так как я кормящая мама, поэтому на работе молоко сцеживаю, водитель отвозит домой. Когда я дома, то встаю в 5 утра и все дела сама делаю. Начала вводить дочке прикорм - индейку, кролика...
Чемпионка с дочкой и мужем Вадимом. Фото: личный архив
- Вы сейчас в отличной форме. После первых родов вы худели на 20 кг, чтобы на ринг выйти. А что теперь?
- А сейчас я не худела, организм сам собрался и пришел в ту форму, которая была до родов. У меня даже целлюлита нет. Я боялась, думала, с возрастом буду полнее. Нет! Я в идеальной форме, до родов была такая же. И ничего из гардероба не пришлось менять. Все удивляются.
Пока не тренируюсь, потому что кормящей маме из-за груди лучше пока обойтись без серьезных нагрузок. Сейчас моя физкультура - прогулки с Настенькой. Ем я все на пару, без сахара, без соли - каждые два часа по чуть-чуть, чтобы молока больше приходило. Многие говорят: «Наташа, ты очень похорошела!» Я отвечаю: «Это благодаря мужу, благодаря счастью, которое он мне подарил. Благодаря Настеньке!» Приходит счастье - и жизнь меняется. Я стала женственной, я стала намного лучше - это правда.
Кто-то говорил: после родов зубы посыплются, волосы начнут выпадать. У меня, наоборот, все восстановилось. Я мечтала давно отрастить волосы, и за время беременности они у меня отросли. Даже на руках ногти стали плотнее, а раньше, когда я часто делала маникюр, пластина была слабая.
Когда закончится грудное вскармливание, тогда и тренировки вернутся. Муж у меня не только умный и добрый, но и спортивный. Видите, как повезло, у нас общие интересы. Вадим в 5 утра встает на тренировку - велосипед, ходьба. Два часа тренировки, и только потом едет на работу. И так каждый день.
- На кого Настя похожа - на вас или на мужа?
- Дочка на папу похожа.
- А характер чей?
- Мой, упертый. Ну и в папу моего, в своего дедушку Юрия Антоновича - он такой же был серьезный. Настя очень серьезная девочка: чтобы ее рассмешить, надо на потолок залезть. А заговорила она у меня уже в 6 месяцев: сказала «мама».
- Ваша история воодушевила женщин, которые после 40 мечтают стать мамами: вы забеременели в 45 лет и родили в 46. Планировали эту беременность?
- Я так хотела девочку - просто не передать словами! Но долгие годы у меня не получалось. Самое главное: верить в себя и не слушать «доброжелателей». Мне порой говорили: «Ты уже бабка старая, куда тебе?» Потом поняла, что никого слушать не надо, надо пробовать. Слава богу, в 45 лет я встретила любимого мужчину - он стал самым лучшим на свете мужем и осчастливил меня. Вадим пообещал, что у нас будет ребенок, девочка.
И моя мечта действительно сбылась. Мы поехали в Израиль, это была моя первая поездка в эту страну. В Иерусалиме я пошла в храм Гроба Господня, помолилась, попросила дочку. Выходя, забываю нагнуться и сильно ударяюсь головой - больно, шишка вылезает. Муж говорит: «Все, Боженька тебя услышал»... И вскоре мы узнали, что ждем Настеньку. Это просто чудо какое-то… Знаете, когда я родила, многие знакомые решились на третьего, четвертого ребенка. Говорят: «Наташа, ты наш мотиватор».
На съемках нового сезона «Удивительных людей» Наталье удалось поупражняться в фехтовании - с шашкой в руках она выглядела даже эффектнее, чем на ринге. Фото: канал «Россия»
- Вы не теряли веры все эти годы, когда не могли забеременеть?
- Я же чемпион по жизни, поэтому все равно добьюсь своего. Почему я в спорте всего добивалась? Потому что видела цель и не сдавалась. Даже если очень тяжело, иду к цели. Не надо бояться, надо верить в себя. Надо найти мужчину, который бы вас мотивировал, помогал. Вот я его нашла. Точнее, он меня нашел сам.
«Отправила американку в нокаут и пошла к сыну»
- Сейчас часто спорят о том, нужно ли заставлять ребенка заниматься спортом, если он не хочет. Как мама и спортсменка, что вы об этом думаете?
- Приведу пример. Сыну Ваньке 22 года - он пришел из армии, учится в МГИМО. Высокий, красивый, спортивный. С 6 лет Ванька пошел играть в баскетбол в ЦСКА. Я его сама возила через всю Москву с Варшавки на Ленинградку, сидела на тренировке, и сама успевала тренироваться. Мамы и папы должны заниматься детьми, тогда их не надо будет заставлять, они сами будут бежать с удовольствием на тренировки - как мой сын, как я.
Приучать детей к спорту надо обязательно. Пусть это будет плавание, шахматы или что-то еще. На бокс лучше не раньше 10 лет приводить. У меня Ваня после баскетбола выбрал шахматы, потом водное поло (был чемпионом Москвы), занимался академической греблей. Спорт укрепил сыну характер и здоровье. В итоге он выбрал учебу.
- Сын помогает с Настей?
- Конечно! И Ваня, и Вадим - если прошу, то и гулять выходят, и помогают во всем. Знаете, у меня сын был в жизни самым любимым мужчиной. Сейчас у меня их два - сын и муж.
- А когда Ваня впервые увидел вас на ринге?
- Ване было два с половиной года, у меня важный бой с американкой. Сын поехал со мной, его не с кем было оставить. Главный бой вечера, поэтому позже всех должна была выйти на ринг. И сын, бедный, уже засыпает. Я выхожу на бой, восемь раундов боксирую, а всего их должно было быть 10. 8-й раунд, тишина, и Ваня на весь зал громко так говорит: «Мама, я тебя люблю». И весь зал просто выпал! Я поняла, что надо заканчивать быстрее - сын ждет! Бью - и американка падает в нокауте. И я пошла к Ванечке...
- Переживал Ваня за маму?
- Да, по животику меня гладил: «Мама, мама, я смотрел по телевизору, там тебя тетя била…» Сын всегда ценил, что я старалась ради него, чтобы он ходил в хороший садик, учился в хорошей школе - это была моя основная мотивация. Когда настраивалась на бои, знала, что меня Ванечка дома ждет.
«Я как давай шашкой махать!»
- Сейчас вы снимаете очередной сезон «Удивительных людей». Кто из участников вас удивил, что интересного было на съемках?
- Как-то пришел парень, он запомнил имена 15 девушек и номера их телефонов. Я говорю: «А я тоже так могу!» И как выдала 15 человек! Все говорят: «У нее что, в ухе подсказка?» (Речь о маленьком микрофоне, который используется на съемках. - Ред.)
Отвечаю: «Нет, посмотрите». Мои коллеги были в шоке. Наш эксперт, профессор Центра когнитивных исследований Василий Ключарев, говорит: «Ну, Наталья, память у вас замечательная!» Смеюсь: «А вы что, думаете, боксеры отбитые?» В боксе самое главное - голова, мозг. Головой надо думать, а телом дело делать. За считаные мгновения подумать, нанести удар, уклониться.
На программе мне интересно: иногда пробую, экспериментирую. На днях на съемки пришел парень с шашкой и говорит мне: «Попробуйте». А я в платье, на каблуках и первый раз в жизни шашку держу. А он говорит: «Давайте, Наталья, восьмерку рисуйте, бесконечность». Я как давай махать шашкой! Так там все в шоке были: «Ты что, уже пробовала, тренировалась?» Я говорю: «Нет!»
- Шашка тяжелая, наверное?
- Она нелегкая, да. Но у меня руки сильные, я же занималась боксом - а это и физическая сила, и сила характера, духа. Но пусть по характеру я сильная женщина, внутри я все равно слабая…￼
- «Удивительные люди». Новый сезон
- С 19 мая, по пятницам/21.30