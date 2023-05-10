Наталья Рагозина: «Жизнь изменилась - муж и Настенька подарили мне счастье»

- Вы сейчас в отличной форме. После первых родов вы худели на 20 кг, чтобы на ринг выйти. А что теперь?

- А сейчас я не худела, организм сам собрался и пришел в ту форму, которая была до родов. У меня даже целлюлита нет. Я боялась, думала, с возрастом буду полнее. Нет! Я в идеальной форме, до родов была такая же. И ничего из гардероба не пришлось менять. Все удивляются.

Пока не тренируюсь, потому что кормящей маме из-за груди лучше пока обойтись без серьезных нагрузок. Сейчас моя физкультура - прогулки с Настенькой. Ем я все на пару, без сахара, без соли - каждые два часа по чуть-чуть, чтобы молока больше приходило. Многие говорят: «Наташа, ты очень похорошела!» Я отвечаю: «Это благодаря мужу, благодаря счастью, которое он мне подарил. Благодаря Настеньке!» Приходит счастье - и жизнь меняется. Я стала женственной, я стала намного лучше - это правда.

Кто-то говорил: после родов зубы посыплются, волосы начнут выпадать. У меня, наоборот, все восстановилось. Я мечтала давно отрастить волосы, и за время беременности они у меня отросли. Даже на руках ногти стали плотнее, а раньше, когда я часто делала маникюр, пластина была слабая.

Когда закончится грудное вскармливание, тогда и тренировки вернутся. Муж у меня не только умный и добрый, но и спортивный. Видите, как повезло, у нас общие интересы. Вадим в 5 утра встает на тренировку - велосипед, ходьба. Два часа тренировки, и только потом едет на работу. И так каждый день.

- На кого Настя похожа - на вас или на мужа?

- Дочка на папу похожа.

- А характер чей?

- Мой, упертый. Ну и в папу моего, в своего дедушку Юрия Антоновича - он такой же был серьезный. Настя очень серьезная девочка: чтобы ее рассмешить, надо на потолок залезть. А заговорила она у меня уже в 6 месяцев: сказала «мама».

- Ваша история воодушевила женщин, которые после 40 мечтают стать мамами: вы забеременели в 45 лет и родили в 46. Планировали эту беременность?

- Я так хотела девочку - просто не передать словами! Но долгие годы у меня не получалось. Самое главное: верить в себя и не слушать «доброжелателей». Мне порой говорили: «Ты уже бабка старая, куда тебе?» Потом поняла, что никого слушать не надо, надо пробовать. Слава богу, в 45 лет я встретила любимого мужчину - он стал самым лучшим на свете мужем и осчастливил меня. Вадим пообещал, что у нас будет ребенок, девочка.

И моя мечта действительно сбылась. Мы поехали в Израиль, это была моя первая поездка в эту страну. В Иерусалиме я пошла в храм Гроба Господня, помолилась, попросила дочку. Выходя, забываю нагнуться и сильно ударяюсь головой - больно, шишка вылезает. Муж говорит: «Все, Боженька тебя услышал»... И вскоре мы узнали, что ждем Настеньку. Это просто чудо какое-то… Знаете, когда я родила, многие знакомые решились на третьего, четвертого ребенка. Говорят: «Наташа, ты наш мотиватор».