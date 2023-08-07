«Ты потрясающая»: Эмин трогательно поздравил молодую жену с днем рождения, опубликовав редкие фото

Эмин Агаларов уже давно стал известным исполнителем. Он регулярно дает концерты, а также организует фестиваль «Жара». Примечательно, что артист также стал успешным бизнесменом.
Его считали завидным женихом, когда певец расстался с женой Лейлой Алиевой. Однако он практически сразу женился на Алене Гавриловой. И хоть они расставались, вот уже два года супруги снова строят отношения.
На этот раз Алена отмечает день рождения. Агаларов поздравил ее с этим событием. Он опубликовал редкие семейные кадры. На многих фото супруги позировали вместе. Также певец показал именинницу вместе с дочкой Афиной. Он посвятил жене нежные слова.
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«С днем рождения, моя любовь. Я буду стараться сделать тебя самым счастливым человеком на планете пока смогу! Ты потрясающая», — написал Эмин.
Поклонники восхитились кадрами. «Как здорово слышать такие слова от мужчины», «Какие красивые», «Безупречная пара», «Дочка так подросла», «Сразу видно, когда мужчина любит», — стали писать подписчики.