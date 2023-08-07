«Ты потрясающая»: Эмин трогательно поздравил молодую жену с днем рождения, опубликовав редкие фото

Эмин Агаларов уже давно стал известным исполнителем. Он регулярно дает концерты, а также организует фестиваль «Жара». Примечательно, что артист также стал успешным бизнесменом.

Его считали завидным женихом, когда певец расстался с женой Лейлой Алиевой. Однако он практически сразу женился на Алене Гавриловой. И хоть они расставались, вот уже два года супруги снова строят отношения.