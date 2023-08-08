Алена Гаврилова в силуэтном платье молочного цвета отметилась на отдыхе с Эмином Агаларовым — элегантная пара

Эмин Агаларов уже давно стал известным. Он не только выступает на сцене, но и развивает свой бизнес. Его считали завидным женихом. После развода с Лейлой Алиевой он сразу женился на Алене Гавриловой. Однако чуть больше года спустя они расстались. Примечательно, что поклонники переживали и потом супруги воссоединились, чем обрадовали своих фанатов.
Накануне Алена отметила свой день рождения. Примечательно, что Эмин с нежностью поздравил ее в соцсетях и заявил, что сделает все, чтобы сделать ее счастливой. А теперь пара выложила совместное фото. Они показали, как провели вечер. Певец предстал в светлом костюме и лоферах. В одной гамме с ним была одета жена. Гаврилова щегольнула в платье молочного цвета миди.
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Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
«Сквозь время, все равно вместе», – написал Агаларов.
С супругами в Сен-Тропе отдыхает и их дочка Афина. Девочка быстро растет, но родители пока скрывают ее лицо от всех. Поклонники восхитились кадрами. «Эмин, держите Алену крепче», «Уверенный в себе мужчина. И рост ему не помеха быть счастливым», "Пример настоящей женщины, в самые тяжелые для нее моменты, оставалась спокойной, мудрой и все переживания держала при себе, — стали писать подписчики.
Афина Агаларова. Фото: соцсети звезды