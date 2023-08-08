Алена Гаврилова в силуэтном платье молочного цвета отметилась на отдыхе с Эмином Агаларовым — элегантная пара

Накануне Алена отметила свой день рождения. Примечательно, что Эмин с нежностью поздравил ее в соцсетях и заявил, что сделает все, чтобы сделать ее счастливой. А теперь пара выложила совместное фото. Они показали, как провели вечер. Певец предстал в светлом костюме и лоферах. В одной гамме с ним была одета жена. Гаврилова щегольнула в платье молочного цвета миди.

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