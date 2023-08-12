«Кусаю локти!»: Андрей Малахов не смог досмотреть новый фильм «Барби»

Популярный телеведущий Андрей Малахов признался, что посмотрел новый фильм «Барби» в кино. Правда, картина с Марго Робби и Райаном Гослингом ему не понравилась, и российский шоумен покинул кинозал.

«Фильм, собравший в прокате $1000000000 — полнейшая чушь! Ушел спустя 30 минут, до меня четыре человека вышли из кинотеатра. Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!» - написал он в Telegram.

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Малахов напомнил, что в России есть своя «Барби». Скандальная девушка, которая дважды становилась героиней рейтинговых ток-шоу. Ведущий отметил, что освежить в голове ее историю можно в записи передачи «Прямой эфир» на видеоплатформе «Смотрим».