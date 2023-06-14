Создатели фильма «Барби» наполнили картину философскими рассуждениями о смысле жизни

21 июля в Америке выходит фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли. Картина о знаменитой кукле, которая живет в мире розовых домиков, вряд ли способна натолкнуть на глубокие философские рассуждения. Но исполнительница главной роли уверяет, что это далеко не так.

«Я не думала, что буду сниматься в фильме о Барби и вести так много разговоров о смысле жизни за кадром», — призналась Марго в «Шоу Келли Кларксон».

«Например, если жизнь идеальна, если это утопия, то каков идеальный конец? Что такое счастье? Что такое жизнь? По мере того, как возникали все эти вопросы, мы пытались ответить на них, чтобы завершить этот фильм правильно».

«В конечном итоге мы вели эти невероятно глубокие разговоры о жизни и о том, что важно, и что приносит настоящее счастье. И все это вплетено в фильм».

«У вас будут моменты, когда вы скажете: «Вау, это действительно поразило меня, такое глубокое, эмоциональное».