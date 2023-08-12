Наследница Веры Васильевой раскрыла ее последнее слово

12 августа на прощании с народной артисткой СССР Верой Васильевой в Театре сатиры выступила ее помощница и названная дочь Дарья Милославская. Она рассказала собравшимся, каким было последнее слово умершей актрисы. Это было слово «спасибо».

«Я знаю, что Вера Кузьминична сказала большое спасибо своему театру, своей сцене, - поделилась наследница звезды. - Когда отмечали 75 лет (карьеры на сцене, - Прим. авт.) в марте этого года, Вера Кузьминична сказала одну только фразу: «Я очень счастливый человек. Я работаю в том месте, которое люблю, и где, мне кажется, меня тоже любят». «Театр действительно был ее жизнью. И только когда на вопрос, будем ли играть, она начинала сомневаться, можно было понять, что дело не очень хорошо».

Милославская ответила, что последние выходы на сцену были для Васильевой уже очень сложными: каждое слово, каждый шаг давались с усилием. Но актриса была счастлива играть.