Что известно о единственной наследнице Веры Васильевой - получит квартиру за 90 миллионов рублей

У скончавшейся Веры Васильевой не было близких родственников. Детей своих она не родила, а племянников - сторонилась.

Однако однажды в ее жизни появилась поклонница Дарья Милославская. Артистка настолько привязалась к девушке, что стала называть ее дочкой.

О Дарье известно немного. По профессии она юрист, окончила МГУ в 1995 году, работала в основном в благотворительных организациях, но зарабатывала хорошо.

У Васильевой осталась квартира на Новом Арбате, стоимостью в 90 миллионов рублей. Уже известно, что актриса упомянула Милославскую в завещании.

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