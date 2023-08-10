«А где брови?»: Полина Гагарина показала лицо без макияжа на новых фото в мини-бикини

Полина Гагарина уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из из самых высокооплачиваемых исполнительниц в стране. Блондинка воспитывает сына Андрея от первого брака и дочку Мию от второго мужа. При этом певица успевает заниматься спортом. Она не раз сталкивалась с критикой из-за худобы. На этот раз звезда поделилась кадрами с отдыха.
На новых кадрах Полина покрасовалась в мини-бикини. Она нежилась на солнце на галичном пляже. Певица продемонстрировала не только точеные формы. Она продемонстрировала лицо без макияжа. Блондинка с распущенными волосами подставила прелести солнцу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Брови выгорели вовсе», – написала звезда.
Поклонники были удивлены. Многие признались, что без макияжа она выглядит еще моложе. Другие снова стали ее критиковать. «Самая красивая. Смотришь на неё и так хорошо на душе», «Очень стройная, тростинка», «А где брови?», «Космическая», «Как приятно смотреть на естественную красоту!» — стали писать подписчики.