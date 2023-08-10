«А где брови?»: Полина Гагарина показала лицо без макияжа на новых фото в мини-бикини

На новых кадрах Полина покрасовалась в мини-бикини. Она нежилась на солнце на галичном пляже. Певица продемонстрировала не только точеные формы. Она продемонстрировала лицо без макияжа. Блондинка с распущенными волосами подставила прелести солнцу.

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