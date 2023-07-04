«Ого, какие мощные бедра»: Полина Гагарина в изумрудном мини-бикини оголила свои прелести на Мальдивах

Полина Гагаринапривыкла много работать. Она регулярно ездит на гастроли, а также участвует в съемках для телевизионных шоу. В свои 36 лет певица растит двоих детей. При этом она признавалась, что сильно полнела во время беременности, поэтому потом с трудом возвращалась в форму. Недавно в беседе с Павлом Волей она призналась, что у нее нулевой размер груди, а был во время кормления восьмой.
Теперь Гагарина делает все, чтобы оставаться в форме. 3 июля она прилетела на Мальдивы и сразу поделилась пляжным кадром. Певица в изумрудном мини-бикини оголила свои прелести. Она показала плоский и рельефный живот, а также упругие бедра. Полина в лифчике из лоскута ткани прикрыла свою скромную грудь. Она позировала без макияжа и с мокрыми волосами.
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Полина Гагарина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены увиденным. Многие отметили, что их пугает такая худоба. Но нашлись те, кто заступился за певицу. «Анорексия что-ли?», «Фигура, которая ей нравится и в которой ей комфортно», «У анорексии нет таких мышц и такого пресса, просто худенькая», «Ужас, как она испортила себя», «Ого, какие мощные бедра», — стали писать подписчики.