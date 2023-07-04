«Ого, какие мощные бедра»: Полина Гагарина в изумрудном мини-бикини оголила свои прелести на Мальдивах

Теперь Гагарина делает все, чтобы оставаться в форме. 3 июля она прилетела на Мальдивы и сразу поделилась пляжным кадром. Певица в изумрудном мини-бикини оголила свои прелести. Она показала плоский и рельефный живот, а также упругие бедра. Полина в лифчике из лоскута ткани прикрыла свою скромную грудь. Она позировала без макияжа и с мокрыми волосами.

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