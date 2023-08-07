«Ничто так не старит женщину»: 67-летняя Долина без макияжа в наряде не по возрасту подверглась критике

Лариса Долина уже давно стала известной исполнительницей. Она продолжает давать концерты и сниматься в телевизионных шоу. В свои 67 лет артистка прикладывает силы, чтобы выглядеть моложе своих лет и держать себя в форме. Несколько лет назад певица резко похудела. Теперь она все чаще экспериментирует с имиджем и образами.
На этот раз Долина предстала на публике. Она приехала в звукозаписывающую студию. Певица была без макияжа и укладки. Ее волосы смотрелись небрежно. Блондинка также облачилась в джинсовую мини-юбку, футболку оверсайз и необычные сапоги из денима на платформе с разрезами. Лариса Александровна козырнула своими стройными ногами.
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«Готовим сюрприз с Ваней Чебановым! Совсем скоро!» – заявила звезда.
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. А вот ее образ некоторые посчитали неподобающим и раскритиковали певицу. «Простите, но нелепо, жалко и смешно выглядит бабушка в подростковых нарядах», «Ничто так не старит женщину, как подростковый рюкзачок», «Все стильно, но в 67 конечно уже не актуально, ну как то просто странно выглядит», — стали писать в Сети.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды