«Ничто так не старит женщину»: 67-летняя Долина без макияжа в наряде не по возрасту подверглась критике

На этот раз Долина предстала на публике. Она приехала в звукозаписывающую студию. Певица была без макияжа и укладки. Ее волосы смотрелись небрежно. Блондинка также облачилась в джинсовую мини-юбку, футболку оверсайз и необычные сапоги из денима на платформе с разрезами. Лариса Александровна козырнула своими стройными ногами.

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