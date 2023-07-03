«Спасибо тебе за все тепло, которое ты даришь»: Эмин предстал со своей экс-женой, сыновьями и приемной дочкой на празднике

У Эмина Агаларова с возлюбленной Аленой Гавриловой растет дочка Афина. Также он общается с экс-женой Лейлой Алиевой, которая подарила ему сыновей Али и Микаила, а также у них есть приемная дочка Амина.
На этот раз Эмин увиделся со своей бывшей супругой. Они продолжают дружить после развода. Примечательно, что артист с ней постоянно созванивается. А теперь он приехал на ее день рождения. Именинница была в ярком платье в пол. Агаларов позировал в обнимку с дочкой и сыном. Рядом была Лейла со вторым наследником. Они сделали трогательный кадр.
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Эмин Агаларов и Лейла Алиева с детьми. Фото: соцсети звезды
«Лейла, с днем рождения! Спасибо тебе за все тепло, которое ты даришь, и добро, которое ты делаешь каждый день и, конечно, за наших замечательных детей! Будь счастлива!» — написал Эмин.
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что сыновья похожи на отца. К слову, ранее Агаларов рассказал, что его новая жена находится в дружеских отношениях с Алиевой. Они с дочкой часто приезжают в гости. Афина играет с братьями и сестрой.