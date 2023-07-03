«Спасибо тебе за все тепло, которое ты даришь»: Эмин предстал со своей экс-женой, сыновьями и приемной дочкой на празднике

На этот раз Эмин увиделся со своей бывшей супругой. Они продолжают дружить после развода. Примечательно, что артист с ней постоянно созванивается. А теперь он приехал на ее день рождения. Именинница была в ярком платье в пол. Агаларов позировал в обнимку с дочкой и сыном. Рядом была Лейла со вторым наследником. Они сделали трогательный кадр.

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