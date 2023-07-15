«С годовщиной, моя любовь!»: Эмин Агаларов поделился редкими фото со свадьбы с Аленой Гавриловой

В соцсети Эмин показал фото с свадьбы. Он был в смокинге с бабочкой. Алена красовалась в белом платье-рыбке и фате. Силуэтный и лаконичный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Торжество прошло на природе. Вечером Гаврилова переоделась в платье с корсетом и заплела волосы в косу. Влюбленные насладились салютом.

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