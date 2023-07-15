«С годовщиной, моя любовь!»: Эмин Агаларов поделился редкими фото со свадьбы с Аленой Гавриловой

Эмин Агаларов уж давно стал известным певцом и влиятельным бизнесменом. Примечательно, что после развода с первой женой Лейлой Алиевой он женился на участницей конкурсов красоты Алене Гавриловой. У них родилась дочка Афина, а потом они внезапно расстались. Но спустя год артист объявил о том, что помирился с женой. И вот 14 июля они отпраздновали годовщину со дня свадьбы.
В соцсети Эмин показал фото с свадьбы. Он был в смокинге с бабочкой. Алена красовалась в белом платье-рыбке и фате. Силуэтный и лаконичный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Торжество прошло на природе. Вечером Гаврилова переоделась в платье с корсетом и заплела волосы в косу. Влюбленные насладились салютом.
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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
«С годовщиной, моя любовь! Спасибо тебе за все», – написал артист.
Поклонники были восхищены кадрами. Однако некоторые были удивлены, что произошло воссоединение. В 202 году Эмин даже не раскрыл подробности размолвки с женой. «Алена молодец. Выдержала испытание с достоинством, молча», «Какая Алена красивая», «Любовь прошла проверку на прочность», — стали писать подписчики.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды