«Глаза! Утонуть можно!»: Кудрявцева засняла четырехлетнюю дочку в платье и с рюкзаком на морском побережье — путешественница

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она регулярно ведет передачи и концерты.
Блондинка не перестает восхищать народ своей моложавой внешностью. Она старается держать себя в форме и облачается в модные наряды. При этом телеведущая растит дочку Марию. Примечательно, что она во многом подражает маме. Недавно звезда отдохнула с наследницей в Болгарии. Кроха наряжалась и даже делала маникюр.
На этот раз Кудрявцева поделилась новыми кадрами. Она засняла свою четырехлетнюю наследницу. Девочка в платье с принтом и с рюкзаком предстала на морском побережье. Ее волосы были распущены. Мария прогулялась босиком по песку.
«Моя любовь», – написала телеведущая.
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Поклонники восхитились тем, как выросла дочка Леры. Многие отметили, что она повзрослела и стала еще больше похожа на маму. «Такая красота уже выросла, эти голубые глазки в обрамлении черных ресниц и хитрый взгляд. Кайфовая девчонка», «Машуня красотка! Как выросла за лето», «Глаза! Утонуть можно! Вот что значит ребенок любви! Расти, милая крошка!» — стали писать подписчики.