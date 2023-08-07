«Глаза! Утонуть можно!»: Кудрявцева засняла четырехлетнюю дочку в платье и с рюкзаком на морском побережье — путешественница

На этот раз Кудрявцева поделилась новыми кадрами. Она засняла свою четырехлетнюю наследницу. Девочка в платье с принтом и с рюкзаком предстала на морском побережье. Ее волосы были распущены. Мария прогулялась босиком по песку.

«Моя любовь», – написала телеведущая.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».