Вики Одинцова в мини-бикини оголила мясистый тыл: грациозно зашла в воду — вся мокрая

Вики Одинцова уже давно стала известной персоной. Она строит карьеру модели и успела поработать со многими брендами. А год назад длинноногая брюнетка снялась в шоу «Звезды в Африке». Тогда многие были впечатлены тем, как выглядит модель. На этот раз Вики проводила лето в Монако. Она делится пикантными кадрами в соцсетях. А теперь звезда прилетела в Абхазию.
На этот раз Вики искупалась в источнике. Она облачилась в откровенный купальник. Модель грациозно залезла в воду. Она обнажила свою упругую пятую точку. Брюнетка похвасталась соблазнительными изгибами фигуры. Она покрасовалась перед камерой вся в каплях воды. Одинцова без стеснения снялась в мокром бикини.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Вики. Многие осыпали ее комплиментами. «Обалдеть, как красиво», «Что за львица», «Фигура просто бесподобная», «Такая красотка», «Такая ты амазонка красивая», «Прям заворожила взоры», «Смотришь и глаз не оторвать», «Фигура радует глаза», «Нимфа», «Сказочные кадры», — стали писать подписчики.