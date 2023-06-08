«Все сделали ауф!»: Вики Одинцова в бикини обнажила свои «сдобные» формы на террасе в Монако (горячее фото)

На этот раз Одинцова решила позагорать. Для этого она вышла на террасе квартиру с видом на побережье в Монако. Брюнетка в черном мини-бикини обнажила свои округлые прелести. Она предпочла продемонстрировать плоский живот и свою округлую грудь. Вики натянула трусики на талию.

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