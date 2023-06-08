«Все сделали ауф!»: Вики Одинцова в бикини обнажила свои «сдобные» формы на террасе в Монако (горячее фото)

Вики Одинцовауже давно строит карьеру модели. Она работала со многими брендами. А также брюнетка была участницей «Звезд в Африке». Многие зрители были впечатлены тем, как выглядит Вики. Количество ее поклонников только растет. Недавно модель приехала в Монако, где проводит время в приятной компании.
На этот раз Одинцова решила позагорать. Для этого она вышла на террасе квартиру с видом на побережье в Монако. Брюнетка в черном мини-бикини обнажила свои округлые прелести. Она предпочла продемонстрировать плоский живот и свою округлую грудь. Вики натянула трусики на талию.
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Вики Одинцова. Фото: соцсети звезды
«Быстрый загар дома на террасе», – написала модель.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Ее осыпали комплиментами. «Это, что за аппарат, уф», «Какая красивая», «Эти формы роскошные», «Прям сочная», «Все сделали ауф!» — стали писать в Сети.