«Мясо»: в Сети появились ужасающие кадры с места жуткой аварии в Подольске, в которой пострадала Лада Дэнс

Лада Дэнс многим знакома, так как является певицей и актрисой. 5 августа она попала в жуткое ДТП. На трассе М-2 в районе Подольска столкнулись сразу три автомобиля. В одном из них находилась певица. Удар был такой сильный, что две машины снесло в сторону ограждения между встречными полосами, а вот такси, в котором была артистка, вынесла на обочину.
Она не смогла самостоятельно передвигаться. В тяжелом состоянии звезду доставили в больницу вертолетом МЧС
Певица получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника. В Сети появились кадры с места ДТП. Водитель проезжающей мимо машины заснял, как автомобили покорежило от удара.
«Мясо», – заявил он.
Кадры с места аварии можно увидеть в Телеграм-канале «Звездная пыль».
Директор Лады Дэнс Сергей Путовкин рассказал, что она возвращалась домой после выступления. Певица сидела на заднем сидении автомобиля. Виновные происшествия пока устанавливаются.
«Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Сразу же подключились экстренные службы. С помощью вертолета МЧС Ладу эвакуировали с места происшествия», – поделился Путовкин, пишет KP.ru.