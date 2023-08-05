«Мясо»: в Сети появились ужасающие кадры с места жуткой аварии в Подольске, в которой пострадала Лада Дэнс

Лада Дэнс многим знакома, так как является певицей и актрисой. 5 августа она попала в жуткое ДТП. На трассе М-2 в районе Подольска столкнулись сразу три автомобиля. В одном из них находилась певица. Удар был такой сильный, что две машины снесло в сторону ограждения между встречными полосами, а вот такси, в котором была артистка, вынесла на обочину.

Она не смогла самостоятельно передвигаться. В тяжелом состоянии звезду доставили в больницу вертолетом МЧС