Лада Дэнс попала в серьезную аварию в Подмосковье: получила черепно-мозговую травму

Лада Дэнс много лет выступает на сцене и снимается в кино. 5 августа она попала в серьезное ДТП. В СМИ появилась информация, что в Подольске столкнулись три автомобиля. В одном из них находилась исполнительница хита «Девочка-ночь». Она ехала в такси по своим делам, когда произошла авария.
Сообщения о ДТП появились посл 19 часов вечера. Отмечалось, что Дэнс получила черепно-мозговую травму. На место происшествия прибыли экстренные службы. Всех пострадавших сразу стали осматривать работники скорой, пишет Телеграм-канал «112».
Пока сама Лада не выходила на связь. Поклонники надеются, что она быстро оправится после случившегося.