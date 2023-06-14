Откровенные фотосессии, тяжелый развод, танцы на пилоне: как живет сегодня звезда «Бальзаковского возраста» Лада Дэнс

Стройная привлекательная Лада Дэнс всегда притягивала восхищенные взгляды мужчин. Но, соединив свою судьбу с одним из поклонников, певица не стала счастливой.

Пела в ресторанах и на дискотеках

Лада Волкова (так звучит настоящая фамилия артистки) родилась 11 сентября 1966 (по другим данным — 1969) года в Калининграде, в семье инженера и переводчицы. Уже маленькой девочкой она прекрасно пела, поэтому родители отдали ее в музыкальную школу, после окончания которой Лада поступила в музыкальное училище.

Поначалу она училась на отделении академического вокала, но потом выбрала другой факультет — эстрадно-джазовый. К тому времени у девушки уже был опыт выступления на сцене: она играла на клавишных в составе школьной группы и позднее пела в ресторанах и на дискотеках.

Юрмала и «Женсовет»

