Откровенные фотосессии, тяжелый развод, танцы на пилоне: как живет сегодня звезда «Бальзаковского возраста» Лада Дэнс

Стройная привлекательная Лада Дэнс всегда притягивала восхищенные взгляды мужчин. Но, соединив свою судьбу с одним из поклонников, певица не стала счастливой.
Пела в ресторанах и на дискотеках
Лада Волкова (так звучит настоящая фамилия артистки) родилась 11 сентября 1966 (по другим данным — 1969) года в Калининграде, в семье инженера и переводчицы. Уже маленькой девочкой она прекрасно пела, поэтому родители отдали ее в музыкальную школу, после окончания которой Лада поступила в музыкальное училище.
Поначалу она училась на отделении академического вокала, но потом выбрала другой факультет — эстрадно-джазовый. К тому времени у девушки уже был опыт выступления на сцене: она играла на клавишных в составе школьной группы и позднее пела в ресторанах и на дискотеках.
Юрмала и «Женсовет»
Лада Дэнс (слева) в составе группы «Женсовет». Фото: Global Look Press
Когда Ладе исполнилось 22 года, ее музыкальная карьера сделала резкий рывок вперед: она приняла участие в музыкальном конкурсе в Юрмале. Правда, победы ей это не принесло, зато девушка познакомилась со Светланой Лазаревой и Аленой Витебской.
Трио молодых певиц получило название «Женсовет» и некоторое время развлекало зрителей песнями на злободневные темы, приправленные сатирой. Впрочем, продержался «Женсовет» недолго.
«Жить нужно в кайф»: песни — визитные карточки
Лада Дэнс на сцене. Фото: Global Look Press
Лада искала другие возможности проявить себя. Например, работала бэк-вокалисткой у Филиппа Киркорова. Там ее и заметил Леонид Величковский, который писал песни для группы «Технология». Он создал для талантливой вокалистки композиции «Девочка-ночь» и «Жить нужно в кайф», которые сразу стали хитами и остаются визитной карточкой Лады Дэнс до сих пор.
Кстати, эти песни она уже выпустила под псевдонимом, потому что фамилия Волкова показалась исполнительнице недостаточно благозвучной: слово «Дэнс» продиктовала танцевальная направленность мелодий.
«Кар-Мэн» и сольная карьера
Лада Дэнс. Фото: кадр из клипа «Контрольный поцелуй»
В 1994 году, после недолгого сотрудничества с Величковским и выступлений «на разогреве» у группы «Кар-Мэн», певица ушла в «свободное плавание». Это оказалось удачным решением. С той поры Лада Дэнс записала несколько десятков песен, у нее вышло четыре музыкальных клипа и девять альбомов.
Расцвет творчества артистки пришелся на середину 90-х: именно тогда на вершины хит-парадов взлетели песни из ее диско-альбома «Вкус любви». Лада участвовала в фестивалях, успешно гастролировала по стране, выступала за рубежом. Но в 1997 году певица внезапно исчезла из поля зрения поклонников » потом все узнали, что паузу длиной в четыре года она сделала из-за беременности и рождения ребенка.
Вернувшись после перерыва на сцену, артистка поняла, что нужно менять образ: за прошедшее время интересы публики изменились. Она попробовала проявить себя в Германии, исполняя композиции немецких авторов, но особого успеха это не принесло.
Заметным событием стала песня, которую когда-то исполняла Анна Герман, а в начале 2000-х перепела Лада Дэнс «Когда цвели сады», на нее был создан яркий клип.
«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» и другие фильмы
Лада Дэнс (справа) в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» Фото: кадр из сериала
Но настоящей «перезагрузкой» для Лады стали съемки в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Она и прежде пробовала себя в роли актрисы, но ей доставались лишь небольшие эпизоды. А в «Бальзаковском возрасте» она исполнила одну из главных ролей — уверенную в себе красотку, успешного адвоката Аллу.
Остальные главные роли исполнили Юлия Меньшова, Алика Смехова и Жанна Эппле. История о четырех подружках, их романах и разочарованиях стала настолько популярной, что в 2013 году выпустили продолжение сериала. Позднее Лада снималась и в других проектах — «Тайский вояж Степаныча», «Путь».
Участие в телешоу
Лада Дэнс в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» Фото: кадр из сериала
Зрители могли видеть исполнительницу в «голубых огоньках» — она пела самые разные композиции, а однажды дуэтом с Филиппом Киркоровым исполнила номер из знаменитого «Призрака Оперы».
В проекте «Точь-в-точь» она заняла второе место, и самым ярким номером в ее исполнении стала песня «Лада», которую она спела в образе Вадима Мулермана. Кроме того, Лада принимала участие в программах «Жить здорово!» и «Кто хочет стать миллионером?».
Собственное агентство
По данным СМИ, приглашение Лады Дэнс на корпоративное мероприятие обойдется организаторам в 350 тысяч рублей. Кроме того, Лада Дэнс — владелица кадрового агентства. Она решила открыть компанию по подбору персонала после того, как долго и безуспешно искала себе домработницу. Теперь она занимается наймом персонала для своих друзей-звезд.
Тяжелый развод
Лада Дэнс в молодости с детьми. Фото: соцсети
О личной жизни эффектной, смелой и очень яркой Лады Дэнс ходило множество слухов. Известно, что она жила гражданским браком с Леонидом Величковским. Но вскоре они расстались, и ее официальным мужем стал бизнесмен Павел Свирский. Впрочем, родив в этом браке двоих детей, певица развелась с Павлом: не смогла простить многочисленные измены. Это решение далось ей нелегко, пришлось самостоятельно думать о том, как обеспечить себя и маленьких детей.
«Лизе было девять месяцев, сыну на два года больше. Все, что у меня было, — имя. Каждый день мне нужно было думать, чем детей сегодня накормить. Я когда забеременела, сразу прекратила концертировать. А тут опять была вынуждена плотно работать, давала чуть ли не по 30 концертов в месяц. В итоге не только детей подняла, но и дом в 750 квадратов построила на свои средства», — вспоминала певица в интервью.
Вскоре после развода Лада сломала ногу во время катания на горных лыжах. Пришлось долго лечиться и восстанавливаться. Из-за травмы ей пришлось отказаться от блестящего предложения — Филипп Киркоров пригласил ее в мюзикл «Чикаго», причем на главную роль. Однако все испытания певица выдержала с честью, не сломалась и не перестала верить в себя.
Слухи о пластических операциях
Лада Дэнс в новогоднем концерте. Фото: соцсети
Стройная артистка привыкла привлекать к себе всеобщее восхищенное внимание. В молодости она нередко снималась в провокационных сессиях для мужских журналов. И сейчас Лада Дэнс остается такой же привлекательной и эффектной.
Она много времени уделяет горнолыжному спорту, регулярно занимается в спортзале, плавает в бассейне, любит верховую езду. С некоторых пор артистка пристрастилась к йоге: эти занятия дарят ей не только здоровье, но и улучшают душевный настрой перед выступлениями.
Фигура Лады Дэнс (рост — 170 см, вес — 60 кг) не раз заставляла подписчиков подозревать певицу в пластике груди. Сама Лада, впрочем, отрицает, что прибегала к хирургическому вмешательству. По ее словам, она ограничивается инъекциями ботокса и другими косметическими процедурами, на которые у нее уходит 100 тысяч рублей ежемесячно.
Шоу «Маска» и танцы на пилоне
Лада Дэнс и ее танец на пилоне. Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»
И сегодня 56-летняя Лада Дэнс остается в обойме популярных артистов. Она выступает на «голубых огоньках», исполняя свои самые известные композиции. Многие зрители решили, что именно Лада скрывалась в костюме Пчелы на музыкальном шоу «Маска», эту версию упорнее всех отстаивал член жюри Филипп Киркоров.
Но впоследствии оказалось, что Пчелой была Алсу. В 2023 году на «Маску» пришла и Лада Дэнс — она выступала в костюме Пуделя и заняла третье место.
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Лада Дэнс в образе Пуделя. Фото: кадр из шоу «Маска»
Что же касается личной жизни, то поклонники уверены: красавица Лада никогда не испытывала чувства одиночества. Вероятно, именно ради нового возлюбленного артистка отважилась освоить танцы на пилоне: в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» она даже продемонстрировала свои умения. Как бы там ни было, певица за прошедшие годы почти не изменилась — остается такой же стройной, подтянутой и привлекательной.