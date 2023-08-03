«Просыпаюсь от крика петуха»: Брухунова подловила подросшего сына Петросяна на отдыхе в роскошном отеле

Татьяна Брухунова уже давно стала известной персоной. Она состоит в браке с Евгением Петросяном. Раньше супруги не выставляли свои отношения напоказ. Однако теперь пара все чаще публикует совместные фото. Также у пары растет сын Ваган. Он растет настоящим модником. Жена юмориста следит за трендами и с пеленок покупает малышу наряды люксовых брендов.
На этот раз Брухунова решила устроить отпуск. Она приехала на море с наследником. Бизнесвумен засняла малыша у бассейна. Он был в шортах и футболке. Его лук дополняли резиновые сланцы кремового цвета. Мальчик любовался видами. Потом мальчик решил пустить мыльные пузыри. Он не скучал на дорогостоящем курорте.
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Ваган. Фото: соцсети звезды
«Мы в отпуске! Вторые сутки я просыпаюсь от крика петуха, завтракаю в десять, и не делаю ничего, кроме того, что бесконечно фотографирую Вагана. Все, как я и мечтала!» – написала Брухунова.
Поклонники восхитились кадрами. «Счастливый малыш», «Какой же он классный! Твоя задорная улыбка! Чудо!», «Таня, хорошего отдыха! Выкладывайте побольше фото, они прекрасные», «Улыбка мамина», — стали писать подписчики.
Ваган. Фото: соцсети звезды