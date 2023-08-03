«Просыпаюсь от крика петуха»: Брухунова подловила подросшего сына Петросяна на отдыхе в роскошном отеле

На этот раз Брухунова решила устроить отпуск. Она приехала на море с наследником. Бизнесвумен засняла малыша у бассейна. Он был в шортах и футболке. Его лук дополняли резиновые сланцы кремового цвета. Мальчик любовался видами. Потом мальчик решил пустить мыльные пузыри. Он не скучал на дорогостоящем курорте.

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