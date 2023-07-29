Пугачева в модном плаще и прозрачных перчатках щегольнула с Галкиным* на фестивале Вайкуле: дамы с дюн снова вместе

На этот раз Алла Борисовна впервые за несколько недель предстала на публике. Она появилась на мероприятии в костюме с шортами в полоску и майке. Лук дополнили балетки, прозрачные перчатки с дизайном и темные колготки. Потом певица надела белый полупрозрачный плащ. Она выпрямила волосы и выровняла челку. Пугачева общалась с Вайкуле перед концертом. Максим Галкин* в светло-сером костюме сопровождал жену.

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