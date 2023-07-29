Пугачева в модном плаще и прозрачных перчатках щегольнула с Галкиным* на фестивале Вайкуле: дамы с дюн снова вместе

Алла Пугачева уже много лет выступает на сцене. Она стала легендарной исполнительницей. Однако уже почти год артистка живет с семьей в Израиле. Она частая гостья на концертах у российских звезд. Примадонна редко делится новостями из своей жизни. Однако 28 июля она оказалась в Юрмале. Певица приехала, чтобы поддержать свою подругу Лайму Вайкуле, которая устроила фестиваль.
На этот раз Алла Борисовна впервые за несколько недель предстала на публике. Она появилась на мероприятии в костюме с шортами в полоску и майке. Лук дополнили балетки, прозрачные перчатки с дизайном и темные колготки. Потом певица надела белый полупрозрачный плащ. Она выпрямила волосы и выровняла челку. Пугачева общалась с Вайкуле перед концертом. Максим Галкин* в светло-сером костюме сопровождал жену.
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Алла Пугачева и Максим Галкин*, Лайма Вайкуле, Андрей Макаревич*. Фото: соцсети
Также на фестивале отметился Андрей Макаревич*. Они пообщались с Пугачевой. Многие поклонники поразились тому, как похудела артистка Другие оценили ее модный образ.
А вот детей с супругами не было. Возможно, что они приехали в Юрмалу, но не пошли на фестиваль, чтобы избежать лишнего внимания со стороны общественности. Поклонники ждут новых видео от Вайкуле и Примадонны. Раньше они назвали себя дамы с дюн, выкладывая совместные ролики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.