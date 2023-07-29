«Мое любимое рабочее место»: счастливая Сябитова умостилась в кресле ведущей «Давай поженимся!»

Утром 29 июля знаменитая телесваха Роза Сябитова опубликовала в социальных сетях видео, как она с улыбкой заходит в студию передачи «Давай поженимся!» и садится на свое место соведущей.

«Ну вот, мое любимое рабочее место. Так что полетели», - говорит эксперт по семейным отношениям.

Подписчики Сябитовой в комментариях с восторгом отреагировали на возобновление съемок шоу. Правда, дата, когда в эфире появятся новые выпуски, еще не объявлена.