Теперь официально: стартовали съемки шоу «Давай поженимся!» — закулисье, первые кадры

Шоу «Давай поженимся!» полюбились многим зрителям. Однако в феврале 2022 года передача перестала выходить в эфир. Поклонники переживали, что проект закроют. Но недавно генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признался, что съемки шоу стартуют в июне.
Уже появился первый анонс новых выпусков. А 27 июля в павильонах «Останкино» стартовали съемки.
В студии, как и раньше, собрались участники и зрители. Все были счастливы, даже операторы, световики и другой техперсонал. Легендарное шоу вернулось. Вернулась в свое кресло и телесваха Роза Сябитова. Все находились в отличном настроении.
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Фото: пресс-служба Первого канала
К слову, в студии появились некоторые обновления, а также добавили много новых фишек, которые зрители смогут увидеть в самое ближайшее время.
Ранее ведущая шоу Лариса Андреевна рассказала, что у проекта есть новая черта — полная ориентация шоу на семью и традиционные ценности.
Фото: пресс-служба Первого канала
Обновленная студия. Фото: пресс-служба Первого канала
Фото: пресс-служба Первого канала