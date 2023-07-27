Теперь официально: стартовали съемки шоу «Давай поженимся!» — закулисье, первые кадры

Шоу «Давай поженимся!» полюбились многим зрителям. Однако в феврале 2022 года передача перестала выходить в эфир. Поклонники переживали, что проект закроют. Но недавно генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признался, что съемки шоу стартуют в июне.

Уже появился первый анонс новых выпусков. А 27 июля в павильонах «Останкино» стартовали съемки.