«Я точно подберу ей пару, обещаю!»: Роза Сябитова найдет Клаве Коке мужчину мечты

В конце августа на канале «Пятница!» стартует реалити-шоу «Сердце Клавы». Популярная певица Клава Кока попробует найти мужчину мечты, а помогать ей в этом будут главная сваха страны Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

За сердце Клавы сразятся мужчины со всей России: полтора месяца они будут устраивать девушке свидания, готовить завтраки и ужины, удивлять артистку своими талантами.

«Может быть, это и наивно, но я верю, что смогу найти на проекте настоящую любовь. Я очень этого хочу! Я серьезно отношусь к поиску своего партнера, поэтому считаю, что мои следующие отношения должны привести меня к замужеству и семье. У меня нет времени для любовных драм, мелодрам и комедий», — говорит сама певица. «Проект для меня — отход от привычного режима. Я очень много гастролирую и снимаюсь, а здесь у меня есть время ходить на свидания и общаться с противоположным полом. В худшем случае я найду новых знакомых, а в лучшем — настоящую, желанную любовь».

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