Виктория Лопырева в мокром мини-бикини блеснула своими манкими формами: облили водой прямо на пляже

На этот раз Лопырева поделилась кадрами с отдыха. Она поплавала в море вместе с наследником. А потом блондинка решила позагорать. Но ее из шланга стал поливать водой сын. Телеведущая в белом мини-бикини блеснула своими изящными формами. Виктория тоже повеселилась, ответив Марку Лео ответным залпом воды.

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