Виктория Лопырева в мокром мини-бикини блеснула своими манкими формами: облили водой прямо на пляже

Виктория Лопырева уже давно стала известной персоной. Она остается одной из самых привлекательных россиянок. Даже спустя 20 лет после победы в конкурсе «Мисс Россия» блондинка может похвастаться стройной фигурой. Примечательно, что уже три года она живет в Дубае. Но недавно устроила поездку в Турцию с сыном Марком Лео.
На этот раз Лопырева поделилась кадрами с отдыха. Она поплавала в море вместе с наследником. А потом блондинка решила позагорать. Но ее из шланга стал поливать водой сын. Телеведущая в белом мини-бикини блеснула своими изящными формами. Виктория тоже повеселилась, ответив Марку Лео ответным залпом воды.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз Лопырева восхитила поклонников своими формами. Она получила множество комплиментов. «Очень сладкие», «Как это круто», «В отличной форме», «Всем бы иметь такую фигуру», «Какой классный способ освежиться», «Любуешься вашими изгибами», Ого, вот это ножки«, «Такая вы стройняшка», — стали писать в Сети.