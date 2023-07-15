Вслед за новой «Русалочкой» от Disney кастинг-скандал постиг «Белоснежку»

Итак, темнокожую Русалочку, которой не важен принц, зрители проглотили. Настало время обсуждать новый ремейк от Disney – «Белоснежку», которая выйдет весной 2024 года.

Главную роль играет молодая звезда мюзиклов Рэйчел Зеглер, которая не устроила часть зрителей тем, что ее кожа недостаточно белая для такого персонажа. Второй скандал был связан с актером Питером Динклэйджем, который выступил против того, чтобы на роль семи гномов набирали карликов.

На днях эта тема продолжилась: издание The Daily Mail опубликовало фото и видео со съемочной площадки, на котором Белоснежнка и семеро ее друзей весело идут по полю. «Гномов» отыгрывают шесть мужчин и одна женщина. Трое из них – темнокожие. И один – карлик.

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Представители консервативных западных СМИ подняли шум в Twitter вокруг этих кадров, назвав это «шуткой» и «нелепостью» от Disney. «Цветными» актерами уже никого не удивишь, но что за странная толерантность с одним карликом и одной темнокожей женщиной?

Киностудия сначала открестилась от этих снимков. Потом подтвердила, что они действительно были сделаны на съемочной площадке «Белоснежки», но настояла, что это не официальные кадры проекта. Что ж, если западное общество всерьез возмутится, у Disney еще останется время переснять эту сцену.