Принцы не нужны: у новых Белоснежки и Русалочки поиск любви не стоит в приоритете

Это уже называют «эффектом Эльзы» (из «Холодного сердца») – героине-принцессе в сказке не дают ни принца, ни вообще какого-либо возлюбленного. Она же сильный женский персонаж и не должна определяться только своими романтическими отношениями с мужчиной.

Вот и молодые актрисы Рэйчел Зеглер и Холли Бейли – исполнительницы главных ролей в предстоящих фильмах Disney «Белоснежка» и «Русалочка» соответственно – говорят о том, что их героини будут гораздо менее привязаны к традиционной сюжетной линии о поиске настоящей любви.

«В мультфильме 1937 года был так сосредоточен на том, чтобы она нашла настоящую любовь, что в этом фильме она даже не думала об этом, — говорит 21-летняя Зеглер. - Она настолько сосредоточена на том, чтобы стать лидером, ее отец говорит ей, что она может им стать». «И она действительно пытается найти в себе смелость противостоять Злой Королеве и найти свое собственное место и править королевством. И она встречает так много невероятных людей на своем пути. И, может быть, она найдет любовь. Может быть, она найдет дружбу. Но что действительно важно, так это то, что она находит свой собственный голос».

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