Сама в шоке от счетов после ужина: Бородина призналась, сколько денег спускает в ресторанах в Турции

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2» уже длительное время. Она прославилась на всю страну. Телеведущая не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она живет в загородном доме, купила по квартире дочкам Марусе и Теоне, а также обзавелась недвижимостью в Дубае. Зачастую Ксения путешествует больше 5 раз в год. На этот раз она арендовала виллу в элитном районе Турции.
Каждый день Бородина не только нежится на пляже, но и зачастую ужинает в местных ресторанах. Она балует себя разными морепродуктами: икрой, разными деликатесами, а также устрицами. И теперь телеведущая призналась, что цены пугают даже ее. В Бодруме все и так дороже, чем в других районах. Однако в этом году Ксении пришлось раскошелиться.
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«Вы знаете, я сторонница жаловаться на цены, у всех разные потребности и возможности. Но в этом году невозможно не заметить, когда счета в ресторанах по 100 тысяч. Каждый раз причем по 24-26 тысяч лир», – заявила она.
Ксения Бородина пожаловалась на цены. Фото: соцсети звезды
Также Бородина отметила, что шопинг стал менее выгодный. Она любит закупать люксовые вещи и украшения. Но если год назад телеведущая могла купить себе Bulgari дешевле на 30 процентов, то теперь звезда раздумывает над шопингом.
Ксения Бородина показала, за что платит 100 тысяч рублей в ресторане. Фото: соцсети звезды