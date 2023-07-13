Сама в шоке от счетов после ужина: Бородина призналась, сколько денег спускает в ресторанах в Турции

Каждый день Бородина не только нежится на пляже, но и зачастую ужинает в местных ресторанах. Она балует себя разными морепродуктами: икрой, разными деликатесами, а также устрицами. И теперь телеведущая призналась, что цены пугают даже ее. В Бодруме все и так дороже, чем в других районах. Однако в этом году Ксении пришлось раскошелиться.

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