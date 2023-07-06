«С животами, жирные, неповоротливые»: Алена Водонаева резко высказалась об отдыхающих в Анапе россиянах

41-летняя телеведущая выразила неприязнь к полным людям.
Сама Водонаева следит за фигурой. Ее формам могут позавидовать многие женщины. При этом Алена Водонаева не стесняется в выражениях, осуждая людей с ожирением.
Недавно в Сети бурно обсуждали ролик с переполненными пляжами Анапы. Водонаева пришла в ужас при виде людей на курорте.
«Какой-то адский обмен бактериями, а сколько людей с лишним весом! Женщины с животами, жирные, неповоротливые. Толстые мужчины со свисающими складками на спинах», – прошлась по отдыхающим Водонаева в своем микроблоге.
Напомним, ранее диетолог рассказала, поему вы не худеете на овощах и фруктах.