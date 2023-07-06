Диетолог рассказала, почему вы не худеете на овощах и фруктах

Стало известно, почему у вас не получается избавиться от лишних килограммов на диете из фруктов и овощей.

Эксперт отметила, что винегрет – не лучшая еда для похудения. Несмотря на то, что в этом салате есть овощи, такое блюдо не избавит от лишнего веса. Все дело в том, что овощи при варке повышают свой гликемический индекс.

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Это значит, что вы будуте поправляться. Также замена майонеза маслом не поможет потерять лишний вес.