Диетолог рассказала, почему вы не худеете на овощах и фруктах

Овощи и фрукты. Фото: Global Look Press 

Специалист по правильному питанию предупредила желающих похудеть.

Стало известно, почему у вас не получается избавиться от лишних килограммов на диете из фруктов и овощей.

Эксперт отметила, что винегрет – не лучшая еда для похудения. Несмотря на то, что в этом салате есть овощи, такое блюдо не избавит от лишнего веса. Все дело в том, что овощи при варке повышают свой гликемический индекс.

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Это значит, что вы будуте поправляться. Также замена майонеза маслом не поможет потерять лишний вес.

А потребление арбуза в большом количестве повысит уровень сахара в вашей крови. Об этом рассказали в vm.ru.

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