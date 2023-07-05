44-летняя Ани Лорак в летнем платье сверкнула своими прелестями: «спелая» грудь у всех на виду

На этот раз Лорак выложила новое фото. Она предстала в летнем платье с глубоким декольте. Певица отказалась от лифчика. Она засветила пышные полушария груди. Артистка показала идеальную кожу и слегка выгоревшие прямые волосы. Она покрасовалась в домашней обстановке.

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