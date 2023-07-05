44-летняя Ани Лорак в летнем платье сверкнула своими прелестями: «спелая» грудь у всех на виду

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она обычно регулярно дает концерты, но в 2022 году певица неожиданно попала их поля зрения фанатов. Она путешествовала вместе с дочкой Софией. А потом артистка призналась, что встретила новую любовь – тренера по йоге Исаака Виджрака. Она уже привозила его в Москву. А недавно пара отдохнула в Дубае.
На этот раз Лорак выложила новое фото. Она предстала в летнем платье с глубоким декольте. Певица отказалась от лифчика. Она засветила пышные полушария груди. Артистка показала идеальную кожу и слегка выгоревшие прямые волосы. Она покрасовалась в домашней обстановке.
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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
«Лето», – написала звезда. Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак.
Многие отметили, что она похорошела. «Нежная, утонченная», «Каролина, какая вы красотка», «Каролина, выглядите потрясающе! Вы и лето — просто невероятный тандем», «Куколка», «Ох и декольте», — стали писать подписчики.