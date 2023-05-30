Эмин Агаларов поплескался в бассейне с подросшей дочкой от Алены Гавриловой: нежные фото с отдыха

Недавно Алена отметилась в Каннах. Она успела щегольнуть в вечернем наряде на кинофестивале. А вот Эмин провел время с младшей наследницей. Он поделился трогательными кадрами. Певец поплескался в бассейне на курорте. Афина в надувных нарукавниках подплыла к нему.

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