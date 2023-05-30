Эмин Агаларов поплескался в бассейне с подросшей дочкой от Алены Гавриловой: нежные фото с отдыха

Эмин Агаларов уже много лет выступает на сцене. Он стал также известным бизнесменом. Артист дружит со многими именитыми персонами. Несмотря на свою занятость, он участвует в воспитании сыновей от первого брака и приемной дочки Амины. А в прошлом году певец воссоединился с экс-женой Аленой Гавриловой. У пары растет дочка Афина.
Недавно Алена отметилась в Каннах. Она успела щегольнуть в вечернем наряде на кинофестивале. А вот Эмин провел время с младшей наследницей. Он поделился трогательными кадрами. Певец поплескался в бассейне на курорте. Афина в надувных нарукавниках подплыла к нему.
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Эмин Агаларов с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Моя любовь», – заявил артист.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Эмин. Однако больше всего комплиментов получила Афина. «Как бы я хотела папу, который смотрит на меня такими глазами», «Сначала подумала, что Амина! Но это же крошка Афина», «Как это мило! Папина радость!», «Это так трогательно», — стали писать подписчики.
Эмин Агаларов с дочкой. Фото: соцсети звезды