Эмин Агаларов поплескался в бассейне с подросшей дочкой от Алены Гавриловой: нежные фото с отдыха

Эмин Агаларов. Фото: Global Look Press

Певец проводит время со своей младшей наследницей.

Эмин Агаларов уже много лет выступает на сцене. Он стал также известным бизнесменом. Артист дружит со многими именитыми персонами. Несмотря на свою занятость, он участвует в воспитании сыновей от первого брака и приемной дочки Амины. А в прошлом году певец воссоединился с экс-женой Аленой Гавриловой. У пары растет дочка Афина.

Недавно Алена отметилась в Каннах. Она успела щегольнуть в вечернем наряде на кинофестивале. А вот Эмин провел время с младшей наследницей. Он поделился трогательными кадрами. Певец поплескался в бассейне на курорте. Афина в надувных нарукавниках подплыла к нему.

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Эмин Агаларов с дочкой. Фото: соцсети звезды

«Моя любовь», – заявил артист.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Эмин. Однако больше всего комплиментов получила Афина. «Как бы я хотела папу, который смотрит на меня такими глазами», «Сначала подумала, что Амина! Но это же крошка Афина», «Как это мило! Папина радость!», «Это так трогательно», — стали писать подписчики.

 

Эмин Агаларов с дочкой. Фото: соцсети звезды

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