Возлюбленная Эмина показала своего повзрослевшего сына от прошлых отношений с известным бизнесменом

А на днях Алена отметила день рождения старшего сына Русама. Мальчика она родила от «водочного короля» Рустама Тарико, который в ЗАГС ее так и не отвел. Однако он красиво за ней ухаживал и даже выкупил право назвать редкую орхидею, открытую на Мадагаскаре, ее именем. В этом году наследник Гавриловой окончил 11 класс. Она засняла его в светлых брюках и рубашке в музее.

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