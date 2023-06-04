Возлюбленная Эмина показала своего повзрослевшего сына от прошлых отношений с известным бизнесменом

В 2022 году Эмин Агаларов воссоединился с бывшей женой Аленой Гавриловой. Они развелись в 2020 году, когда их дочка Афина была совсем крохой. Однако теперь пара снова вместе. Порой они делятся трогательными фото с отдыха. А минувшей весной избранница артиста побывала в Каннах, где щегольнула в вечернем наряде.
А на днях Алена отметила день рождения старшего сына Русама. Мальчика она родила от «водочного короля» Рустама Тарико, который в ЗАГС ее так и не отвел. Однако он красиво за ней ухаживал и даже выкупил право назвать редкую орхидею, открытую на Мадагаскаре, ее именем. В этом году наследник Гавриловой окончил 11 класс. Она засняла его в светлых брюках и рубашке в музее.
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Сын Алены Гавриловой. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что мальчик очень красивый. Многие признались, что даже не подозревали, что у Алены ей такой взрослый наследник.