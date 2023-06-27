«Ты не лопнешь? Ты и так толстая!»: Лера Кудрявцева сводила подросшую дочку на ферму, где Маша накормила альпак

На этот раз Кудрявцева поделилась трогательными кадрами. Она вместе с Макаровым сводила наследницу на ферму, где можно погладить животных. С ними был и внук телеведущей Лев. Мальчику тоже четыре года, поэтому он легко находит общение с Марией. На кадрах девочка в лосинах и джинсовой куртке кормила альпак с рук морковкой.

«Голодная банда! За морковкой следите. Что, ты не лопнешь? Ты и так толстая! Ну ладно, последняя, и все! Больше не дам!» — сказала кроха.

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