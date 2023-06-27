«Ты не лопнешь? Ты и так толстая!»: Лера Кудрявцева сводила подросшую дочку на ферму, где Маша накормила альпак

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она не раз вела премии и концерты. Блондинка славится своим чувством юмора и моложавой внешностью. Телеведущая успевает растить четырехлетнюю дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым. Все чаще пара берет с собой наследницу в поездки, а на днях они устроили прогулку в Москве.
На этот раз Кудрявцева поделилась трогательными кадрами. Она вместе с Макаровым сводила наследницу на ферму, где можно погладить животных. С ними был и внук телеведущей Лев. Мальчику тоже четыре года, поэтому он легко находит общение с Марией. На кадрах девочка в лосинах и джинсовой куртке кормила альпак с рук морковкой.
«Голодная банда! За морковкой следите. Что, ты не лопнешь? Ты и так толстая! Ну ладно, последняя, и все! Больше не дам!» — сказала кроха.
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Поклонники восхитились наследницей Леры. Многие отметили, что она очень артистичная. Другие были сражены тем, каким скромным растет внук телеведущей. Лев не только не стал перетягивать на себя внимание, но и позволил Марии самой кормить животных.