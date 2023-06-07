Федор Смолов и Карина Истомина улетели в Италию после росписи в ЗАГСе

Футболиста Федора Смолова и его новую жену Карину Истомину заметили в аэропорту Стамбула.

На днях стало известно о бракосочетании спортсмена Федора Смолова с диджеем Кариной Истоминой. К слову, теперь 29-летняя Карина носит фамилию Смолова.

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Еще недавно Смолов расстался с внучкой Бориса Ельцина. Бывший муж модели Виктории Лопыревой планировал жениться на Марии Юмашевой, которая на 12 лет младше футболиста. Теперь же Смолов заключил брак с более взрослой девушкой и уже улетел с ней в романтическое путешествие.

Было неизвестно, куда именно полетела чета Смоловых. Однако их заметили в аэропорту Турции. Сами Карина и Федор опубликовали кадры из Стамбула в ожидании самолета.