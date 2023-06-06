47-летняя Канделаки в модном купальнике на одно плечо сразила фигурой на пляже: «сочная» со всех сторон

На этот раз Тина призналась, что так занята, что пока не может отправиться отдыхать на море. Однако 47-летняя телеведущая выложила архивные пляжные фото. Она позировала в черном купальнике на одно плечо с тонким поясом. Канделаки продемонстрировала изящные формы. Она засветила следы после загара от лифчика. Звезда грациозно позировала в шляпке.

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