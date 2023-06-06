47-летняя Канделаки в модном купальнике на одно плечо сразила фигурой на пляже: «сочная» со всех сторон

Тина Канделаки уже давно стала известной персоной. Раньше она была ведущей программ «Самый умный», «Детали». А теперь она генеральный продюсер «Матч ТВ» и директор ТНТ. Бизнесвумен погружена в работу, но иногда делится личными кадрами, демонстрируя наряды или новые проекты.
На этот раз Тина призналась, что так занята, что пока не может отправиться отдыхать на море. Однако 47-летняя телеведущая выложила архивные пляжные фото. Она позировала в черном купальнике на одно плечо с тонким поясом. Канделаки продемонстрировала изящные формы. Она засветила следы после загара от лифчика. Звезда грациозно позировала в шляпке.
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Тина Канделаки. Фото: соцсети звезды
«Когда очень любишь свою работу, смотришь на отпуск только на фото. А вот вы поделитесь со мной своими планами на лето: уже выбрали «горящий» тур или остаетесь в городе работать?» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Тина. Многие осыпали ее комплиментами. «Чертовски удачная фотка», «Это бесподобно», «Вы огонь», «В отличной форме», «Сочно», — стали писать в Сети.