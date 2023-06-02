«Я изображала себя артисткой»: мама Алеси Кафельниковой высказалась после скандала с зятем

При этом родительница Кафельниковой не выглядит жертвой, отмечают ее подписчики. Они видят, как Тишкова пользуется популярностью дочери в свою пользу.

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«Я и наша судьба, мои дети и бывший муж — мы все ролевые модели. В очень раннем детстве в своих играх я изображала себя артисткой. Мои друзья и родные говорят, что такие истории, какие они наблюдают в моей жизни, они видели только в кино... Кем-то свыше была уготована миссия для маленькой девочки из Речицы, из глухонемой семьи, которая приведет вот к такой реальности», — сообщила Мария в своем микроблоге.

Напомним, ранее Алеся Кафельникова показала лицо без косметики и раскрыла секрет ухода за кожей лица.