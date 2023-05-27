Раскрыла секрет своей красоты: Алеся Кафельникова показала идеальное лицо без косметики

Модель Алеся Кафельникова опубликовала в своем микроблоге идеально чистое лицо без несовершенств.

Кафельникова пришла к косметологу. А на лице знаменитости была только гелевая масса, ни грамма косметики. При этом на коже Алеси нельзя было увидеть покраснений или морщинок.

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Поклонники Кафельниковой пришли в восторг от естественной красоты модели. Они поинтересовались у жены бизнесмена Георгия Петришина, как она ухаживает за кожей лица.