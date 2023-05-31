Вера Брежнева без макияжа вышла на прогулку: снова путешествует по Европе

Вера Брежнева уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно выступала на сцене, но вот уже больше года певица не живет в России. Блондинка поселилась в Италии с мужем Константином Меладзе. Теперь лишь иногда она дает концерты в Европе. В соцсетях звезда появляется крайне редко.
На этот раз Вера решила рассказать, чем занимается в последний день весны. Она для начала вышла на прогулку. Певица была без макияжа и с распущенными волосами. Она предпочла надеть спортивный костюм.
«В последнее время нравится гулять в лесу. И использовать телефон только для фото», – призналась звезда.
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А потом Брежнева сообщила, что улетела в Латвию. Она призналась, что ее ждут репетиции, учеба, тренировки и концерт.
Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Вера выглядит уставшей. Многие удивились тому, что она путешествует без мужа. Напомним, что артистка продолжает строить карьеру. Она брала паузу, но теперь готовится к новым выступлениям.