Вера Брежнева без макияжа вышла на прогулку: снова путешествует по Европе

На этот раз Вера решила рассказать, чем занимается в последний день весны. Она для начала вышла на прогулку. Певица была без макияжа и с распущенными волосами. Она предпочла надеть спортивный костюм.

«В последнее время нравится гулять в лесу. И использовать телефон только для фото», – призналась звезда.

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А потом Брежнева сообщила, что улетела в Латвию. Она призналась, что ее ждут репетиции, учеба, тренировки и концерт.