Кудрявцева засняла, как дочка в леопардовом купальнике убегает от морских волн: счастливая мочит ножки

На этот раз Лера поделилась новыми кадрами с курорта. Она провела время с наследницей на пляже. С собой телеведущая взяла много нарядов не только для себя. Она запечатлела, как дочка в леопардовом купальнике и панамке бегает по пляжу. Мария убегала от волн, а потом все же намочила ножки.

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