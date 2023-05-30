Кудрявцева засняла, как дочка в леопардовом купальнике убегает от морских волн: счастливая мочит ножки

Лера Кудрявцева уже давно стала известной. Она продолжает вести передачи на телевидении и порой появляется на публике. Блондинка успевает растить дочку Марию, которой четыре года. На этот раз на отправилась с ней в Турцию. Звезда отдыхает на дорогой вилле в элитном районе Анталии.
На этот раз Лера поделилась новыми кадрами с курорта. Она провела время с наследницей на пляже. С собой телеведущая взяла много нарядов не только для себя. Она запечатлела, как дочка в леопардовом купальнике и панамке бегает по пляжу. Мария убегала от волн, а потом все же намочила ножки.
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А потом Лера подловила наследницу в белом лонгсливе и красной бандане. Девочка сидела в беседке. Поклонники восхитились тем, как подросла дочка звезды. Другие отметили, что она очень похожа на папу Игоря Макарова. «Ну что за сладкий человек», «Какие у нее купальники», «Счастливая», «Машка просто очаровательная», — стали писать в Сети.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды