Агата Муцениеце без белья понежилась в постели: сняла себя на камеру в чем мать родила

На этот раз Агата вернулась домой после съемок в Минске. Она решила показать, с чего начинается ее утро. Актриса была полностью обнажена. Она отказалась даже от нижнего белья. Бывшая жена Павла Прилучного прикрылась простынкой. Она нежилась в кровати. Муцениеце показала свое лицо без макияжа.

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