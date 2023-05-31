Агата Муцениеце без белья понежилась в постели: сняла себя на камеру в чем мать родила

Агата Муцениеце уже много лет работает в кино. Она снялась во многих сериалах. Поклонники знают ее по ролям в сериале «Закрытая школа» и фильме «Честный развод». А с недавних пор актриса блистает в кабаре-театре. Она стала много заниматься спортом, демонстрируя свои прелести на сцене.
На этот раз Агата вернулась домой после съемок в Минске. Она решила показать, с чего начинается ее утро. Актриса была полностью обнажена. Она отказалась даже от нижнего белья. Бывшая жена Павла Прилучного прикрылась простынкой. Она нежилась в кровати. Муцениеце показала свое лицо без макияжа.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие подметили, что она посвежела.
«Ого, какие скулы», «Вообще без белья спите?», «Какая девушка! Горячо», «Свежа, как роза», «Ну вам можно все», «Ворвались в нашу жизнь! Теперь завидуем», — стали писать подписчики.