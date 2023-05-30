Агата Муцениеце в нижнем белье оголила свои «сдобные» формы: похвасталась манкой рельефностью бедер

На этот раз Агата решила не терять форму. Она провела долгое время на съемках в Минске. При этом актриса каждое утро начинала с тренировки. Она предстала в черном нижнем белье. Экс-жена Прилучного захотела похвастаться плоским животом и рельефными бедрами. Муцениеце даже пустилась в пляс, демонстрируя фигуру.

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