Агата Муцениеце в нижнем белье оголила свои «сдобные» формы: похвасталась манкой рельефностью бедер

Агата Муцениеце уже давно стала стала знаменитой. Она снимается в фильмах и сериалах. Примечательно, что актриса пережила тяжелый развод с Павлом Прилучным. Однако после этого ее стали чаще звать в новые проекты. Она также стала больше следить за фигурой и теперь блистает в кабаре-театре.
На этот раз Агата решила не терять форму. Она провела долгое время на съемках в Минске. При этом актриса каждое утро начинала с тренировки. Она предстала в черном нижнем белье. Экс-жена Прилучного захотела похвастаться плоским животом и рельефными бедрами. Муцениеце даже пустилась в пляс, демонстрируя фигуру.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она обладает идеальными пропорциями.
«Горячо», «Эй, детка, ты конфетка», «Вкусная вся», «Формы у вас теперь бесподобные», «Не перестаете хорошеть», «Ну до чего роскошно», — стали писать подписчики.