«Когда вы дама за...»: Кудрявцева случайно сожгла свои страшные трусы-парашюты на отдыхе в Турции

«Трусы! О личном. Я очень люблю красивое белье. Очень. Но….

1. На работу только бежевое (это закон ТВ);

2. Ночь только х/б и только парашюты ( чтобы удобно спать);

Не, когда вы в поиске и молода можно хоть обмотаться резинками и кружевом, но когда вы дама за … только парашют, только хардкор. Короче. Взяла на отдых ночные трусы (1 шт.) любимые, страшные, мягкие.

Здесь льет дождь уже 3 сутки и дикая влажность. Скоро спать, трусы влажные. Пошла растопила сауну и бережно положила их сохнуть… Через час зашла забрать, повертела в руках и решила для пущей просушки на секунду положить на камни. Сауна. Камни. Горящие трусы», – написала звезда.