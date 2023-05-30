«Когда вы дама за...»: Кудрявцева случайно сожгла свои страшные трусы-парашюты на отдыхе в Турции

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она часто предстает в стильных нарядах. Недавно блондинка отметила 52-летие. Она поразила даже Сергея Лазарева своим моложавым видом. Звезда любит шутить над своей внешностью и возрастом. А теперь она отдыхает в Турции, где случился конфузный случай.
«Трусы! О личном. Я очень люблю красивое белье. Очень. Но….
1. На работу только бежевое (это закон ТВ);
2. Ночь только х/б и только парашюты ( чтобы удобно спать);
Не, когда вы в поиске и молода можно хоть обмотаться резинками и кружевом, но когда вы дама за … только парашют, только хардкор. Короче. Взяла на отдых ночные трусы (1 шт.) любимые, страшные, мягкие.
Здесь льет дождь уже 3 сутки и дикая влажность. Скоро спать, трусы влажные. Пошла растопила сауну и бережно положила их сохнуть… Через час зашла забрать, повертела в руках и решила для пущей просушки на секунду положить на камни. Сауна. Камни. Горящие трусы», – написала звезда.
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Лера Кудрявцева показала свои трусы. Фото: соцсети звезды
Ситуация расстроила даже дочку телеведущей. Мария отдыхает вместе с мамой на курорте.
«Маша чуть не расплакалась и сказала не выкидывать трусы. Когда вырастит – носить будет мол», – заявила Лера.