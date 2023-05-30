Пелагея поделилась редким фото с подросшей дочкой от хоккеиста: голубоглазая копия мамы

30 мая Пелагея решила показать новое фото. Несмотря на то что певица продолжает давать концерты, она находит время для дочки. На этот раз блондинка запечатлелась с Таисией, которая гуляла с мамой. Девочка была в джинсовой куртке. Она носит среднюю стрижку и челку. Звезда собрала свои волосы, показав похудевшее лицо.

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