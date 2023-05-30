Пелагея поделилась редким фото с подросшей дочкой от хоккеиста: голубоглазая копия мамы

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она полюбилась зрителям, когда становилась наставницей в шоу «Голос». Но обычно артистка гастролирует со своей группой. Несмотря на свою занятость, она растит дочку Таисию, которую родила от хоккеиста Ивана Телегина. Звезда сама растит наследницу после развода.
30 мая Пелагея решила показать новое фото. Несмотря на то что певица продолжает давать концерты, она находит время для дочки. На этот раз блондинка запечатлелась с Таисией, которая гуляла с мамой. Девочка была в джинсовой куртке. Она носит среднюю стрижку и челку. Звезда собрала свои волосы, показав похудевшее лицо.
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Пелагея с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Как хорошо летом… и погулять, и на скамейке посидеть, поболтать, селфи, опять же, с солнышком», — написала певица.
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Таисия очень похожа на маму. «Какие же вы красивые», «Тася — настоящее солнышко», «Красивые», «Так похудела», «Дочка так похожа на маму», — стали писать подписчики.