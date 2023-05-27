Земфира* создала в Москве компанию под названием «Родина»

Похоже, что у певицы Земфиры* довольно серьезные намерения вернуться в Россию. Вместе с заявлением в суд с требованием снять с нее статус иноагента 46-летняя артистка создала в Москве новую компанию с символическим названием.

Юридическое лицо ООО «Родина» с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей полностью числится за рок-звездой. Предположительно, фирма будет заниматься звукозаписью и изданием музыкальных произведений.

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Как сообщает новостное агентство «Москва», признаков хозяйственной деятельности у новой компании пока не наблюдается, зато она уже перешла на упрощенное налогообложение.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.