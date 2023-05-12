Земфира* через суд требует снять с нее статус иноагента

В Замоскворецкий суд Москвы поступило исковое заявление от известной певицы Земфиры*. В нем она требует от Министерства юстиции РФ снять с нее статус иноагента.
«В суд поступил иск Рамазановой З.Т.* к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — подтвердили в пресс-службе суда.
Дата заседания по иску певицы пока не назначена.
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Напомним, Минюст РФ включил певицу Земфиру Рамазанову* в список иноагентов в феврале этого года. В ведомстве решение обосновали тем, что звезда получала финансовую поддержку от иностранных источников.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам ТАСС