Земфира* через суд требует снять с нее статус иноагента

Певица Земфира*. Фото: Global Look Press

Певица Земфира* подала иск к Министерству юстиции, включившему ее в список иноагентов.

В Замоскворецкий суд Москвы поступило исковое заявление от известной певицы Земфиры*. В нем она требует от Министерства юстиции РФ снять с нее статус иноагента.

«В суд поступил иск Рамазановой З.Т.* к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов», — подтвердили в пресс-службе суда.

Дата заседания по иску певицы пока не назначена.

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Напомним, Минюст РФ включил певицу Земфиру Рамазанову* в список иноагентов в феврале этого года. В ведомстве решение обосновали тем, что звезда получала финансовую поддержку от иностранных источников.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам ТАСС

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