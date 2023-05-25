Кудрявцева запечатлела дочку за завтраком в Турции: маленькая леди в панамке насладилась чаем и ягодками

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала 52-летие. Она устроила вечеринку, собрав друзей и близких. Примечательно, что теперь у звезды начался отпуск. Она улетела в Турцию с дочкой Марией и своей подругой Катей Гордон.
Теперь Лера проводит время на отдыхе. Она остановилась на роскошной вилле. Телеведущая накануне показала, как дочка красуется в шпагате. А вот утро 25 мая она запечатлела наследницу за завтраком. Мария в панамке с мордочкой утенка сидела за столиком. Она аккуратно пила чай. Рядом стояла целая тарелка с ягодами. Вид у четырехлетней крохи был серьезный.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит дочка Кудрявцевой. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты считают, что девочка очень похожа на папу и свою бабушку.
«Какая она сладкая», «Утенок милый», «Вот она очаровашка», «Солнышко наше», «Как она держит кружку! Леди», — стали писать в Сети.