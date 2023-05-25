Кудрявцева запечатлела дочку за завтраком в Турции: маленькая леди в панамке насладилась чаем и ягодками

Теперь Лера проводит время на отдыхе. Она остановилась на роскошной вилле. Телеведущая накануне показала, как дочка красуется в шпагате. А вот утро 25 мая она запечатлела наследницу за завтраком. Мария в панамке с мордочкой утенка сидела за столиком. Она аккуратно пила чай. Рядом стояла целая тарелка с ягодами. Вид у четырехлетней крохи был серьезный.

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